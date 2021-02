Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien uneinheitlich

S&T verlieren 1,5 Prozent

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Freitag ohne klare Richtung geschlossen. Größere Abgaben gab es in S&T, die Aktie fiel bei höherem Volumen um 1,50 Prozent. Die größten Gewinner waren Petro Welt mit einem Plus von 1,13 Prozent.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,69 0,03 1,13 2,66 17 685 Fabasoft 49,90 0,00 0,00 49,90 1 919 Frequentis 20,80 0,20 0,97 20,60 2 473 S&T 21,00 -0,32 -1,50 21,32 143 262