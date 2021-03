Frankfurter Börse (Schluss) - Austro-Aktien uneinheitlich

Frequentis mit klaren Aufschlägen -S&T-Aktien deutlich im Minus

Die österreichischen Titel an der Frankfurter Börse haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Die deutlichsten Aufschläge verbuchten die Papiere von Frequentis mit plus 2,9 Prozent. Hingegen ging es für die Aktien von S&T um klare 3,4 Prozent nach unten.

Aktie Kurs Änderung Änderung Schluss Umsatz --- Punkte Prozent zuletzt Petro Welt Technologies 2,62 -0,02 -0,76 2,64 n.a. Fabasoft 45,80 0,60 1,33 45,20 6.022 Frequentis 21,20 0,60 2,91 20,60 3.533 S&T 22,42 -0,78 -3,36 23,20 279.111