Frankfurter Rentenmarkt nur wenig bewegt

Weitgehend impulsloser Handel - China-Daten haben kaum Einfluss

Deutsche Bundesanleihen haben sich am Montag in einem überwiegend impulslosen Handel kaum von der Stelle bewegt. Zu Mittag notierte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future bei 177,61 Punkten und damit leicht niedriger als am Freitag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug minus 0,54 Prozent.

Mit Ausnahme italienischer Inflationszahlen standen am Vormittag in der Eurozone keine entscheidenden Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Chinesische Wachstumsdaten für das vierten Quartal und das Gesamtjahr 2020 hatten am Anleihemarkt keinen größeren Einfluss. Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt bleibt auf Corona-Erholungskurs.

Im Blick haben Anleger die Regierungskrise in Italien. Am Montag und Dienstag will Italiens Premier Giuseppe Conte in den beiden Parlamentskammern die Vertrauensfrage stellen. Hintergrund ist der Ausstieg einer Kleinpartei aus der Regierung im Streit über die Verwendung europäischer Corona-Hilfen. Die Auswirkungen am Anleihemarkt halten sich bisher in Grenzen.

In den USA herrscht an den Finanzmärkten wegen eines Feiertags Ruhe. Entsprechend sind vom US-Anleihemarkt zum Wochenstart keine entscheidenden Impulse zu erwarten.