Frankreichs Altpräsident Giscard d'Estaing wird Samstag beerdigt

Zeremonie findet Authon in der Loire-Region im kleinen Kreis statt

Drei Tage nach seinem Tod wird Frankreichs Altpräsident Valéry Giscard d'Estaing am Samstag beerdigt (10.30 Uhr). Die Zeremonie findet an seinem Wohnsitz Authon in der Loire-Region im kleinen Kreis statt, wie sein Sohn Henri Giscard d'Estaing mitteilte. An der Beerdigung sollen insgesamt 30 Familienangehörige und Freunde Giscard d'Estaings teilnehmen.

Das entspreche dem Wunsch des Altpräsidenten und sei nicht nur der Corona-Pandemie geschuldet, sagte sein Sohn. Kommenden Mittwoch soll es auf Vorschlag von Präsident Emmanuel Macron einen nationalen Tag der Trauer für Giscard d'Estaing geben. Er war von 1974 bis 1981 Frankreichs Präsident und ein Weggefährte des vor fünf Jahren gestorbenen Bundeskanzlers Helmut Schmidt (SPD).