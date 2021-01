Frankreichs Bischöfe rufen Fasten gegen "Blindheit" bei Bioethik aus

Kirche warnt vor Gesetz zur künstlichen Befruchtung für lesbische Paare und alleinstehende Frauen sowie zur Stammzellenforschung an "überzähligen" Embryonen

Eine ungewöhnliche Aktion starten Frankreichs Bischöfe: Vor der zweiten Lesung des Bioethik-Gesetzentwurfs in Frankreichs Senat am 2. Februar schlagen die Bischöfe vier Tage Fasten und Gebet vor - um "aus der Blindheit herauszukommen". Demnach sollen die Franzosen laut der Zeitung "La Croix" (Donnerstag) an den Freitagen vom 15. Jänner bis 5. Februar fasten, "um die Augen der Gesellschaft für die Gefährlichkeit des Bioethik-Gesetzes zu öffnen", wie Kathpress meldet.

Seit Monaten kritisiert die Kirche vor allem die Pläne der Regierung, künstliche Befruchtung auch für lesbische Paare und alleinstehende Frauen zu öffnen und Forschung an Stammzellen sogenannter überzähliger Embryonen zu erleichtern. Sie sieht darin eine Aufweichung des Schutzes der Menschenwürde und der Rechte des Kindes.

Die Gesetzesvorlage berge "ernsthafte Risiken für unsere Gesellschaft", heißt es in einer Erklärung der französischen Bischöfe. "Alles hängt mit dem Respekt vor dem Leben zusammen. Verpassen wir nicht den Stundenschlag der Geschichte!" warnte Erzbischof Pierre d'Ornellas von Rennes, Leiter der Bioethik-Gruppe der Bischofskonferenz, nach der Verabschiedung des Gesetzentwurfs in der Nationalversammlung im August.

Das Bioethik-Gesetz tritt mit der zweiten Lesung im Senat, der zweiten Kammer, in eine neue Phase. Lehnt der Senat den vorliegenden Text ab, wird er in einem gemeinsamen Ausschuss geprüft und vor einer abschließenden Lesung in der Nationalversammlung einer dritten Lesung unterzogen.