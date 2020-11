Frankreichs Ex-Premier Valls: Müssen "europäischen Islam" schaffen

Raab fordert gemeinsame Anstrengung Europas - Experte für mehr "Demokratie-Erziehung"

Der frühere französische Ex-Premierminister Manuel Valls hat sich dafür ausgesprochen, einen "europäischen Islam" zu schaffen. "Die Idee ist, die Verbindungen mit den Herkunftsländern abzubrechen", sagte Valls am Freitag in einer Online-Diskussion des "Institute for Freedom of Faith & Security in Europe". Das Unterfangen sei sicherlich nicht einfach, sondern dauere Jahrzehnte, sei aber "unumgänglich".

Valls unterstützte den Plan von Staatschef Emmanuel Macron, die Ausbildung von Imamen nur in Europa zuzulassen und zu zertifizieren. Er nannte etwa die Finanzierung islamischer Gemeinschaften aus Katar "eine Gefahr". Ebenso verwies er darauf, dass der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, Kontrolle über den Islam ausüben wolle. Der französische Ex-Premier widersprach außerdem der These, wonach Frankreich aufgrund seiner laizistischen Tradition, seiner republikanischen Idee oder wegen dem Satiremagazin Charlie Hebdo Ziel islamistischer Angriffe sei. Nicht Frankreich, sondern die europäische Zivilisation und Kultur würden angegriffen.

Auch Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) sagte in einer Videobotschaft, die Europäer müssten die Herausforderung des Terrorismus und religiösen Extremismus gemeinsam angehen. Dies sei kein Kampf gegen Muslime oder Migranten. Religiöser Extremismus wie der politische Islam trachte danach, die Gesellschaft zu spalten. Es handle sich nicht um Angriffe auf Einzelpersonen, sondern "auf unsere demokratischen Prinzipien und Werte".

Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet sagte, in der Tradition Frankreichs gebe es eine strikte Trennung von Staat und Kirche. In Deutschland könne der Staat nicht so einfach Gottesdienste verbieten. Auch die Türkei sei vor Erdogan ein säkularer Staat gewesen. In Einzelfällen habe Erdogan türkische Innenpolitik wie den Kampf gegen die Gülen-Bewegung in die Moscheen hineingetragen. Dies sei aber von Wahabismus und Salafismus in anderen islamischen Gemeinden zu differenzieren.

"Wer Extremisten erst bekämpft, wenn sie zu Terroristen werden, hat verloren", warnte der deutsche Islamismus-Experte Ahmed Mansour. Jihadisten seien nur die Spitze des Eisbergs, man müssen die geistigen Anstifter finden. Europa habe in den vergangenen Jahren viel in Hinblick auf Sicherheitskonzepte, Deradikalisierung und Prävention dazugelernt. Aber es fehle dennoch an europäischer und globaler Zusammenarbeit der Behörden, "da muss der Kommunikationsfluss besser werden". Deutschland brauche auch ein Konzept für Rückkehrer aus Syrien.

Es gehe nicht nur um Distanzierung von Gewalt, sondern um Demokratie-Erziehung, sagte Mansour. Dies habe mit Mündigkeit, der Fähigkeit, Diskurse auszuhalten, Meinungsfreiheit, Opferrollen und Feindbildern zu tun. Dies sei "eine Riesenaufgabe für Muslime", die dabei Unterstützung der Regierung bräuchten. Der Experte forderte, dass diese Diskussion von Pädagogen und nicht von Religiösen geführt werde, auch brauche es Psychologen bei der Deradikalisierung.

Die Extremismus-Expertin Julia Ebner vom Institute for Strategic Dialogue (ISD) sagte, der Anschlag in Wien habe gezeigt, dass der Attentäter im Gefängnis war, jedoch nicht reintegriert werden konnte. In der Corona-Pandemie sei die Reintegration noch schwieriger geworden. Dafür nehme der Einfluss der Radikalisierung in Online-Räumen massiv zu. "Die Identitätskrise ist der kleinste gemeinsame Nenner von radikalisierten Jihadisten und auch von Rechten", sagte Ebner. Gleichzeitig dürften Muslime auch nicht generell in ein Eck getrieben werden, man müsse auf die Gemeinschaft zugehen.

Der Präsident der Konferenz Europäischer Rabbiner, Pinchas Goldschmidt, forderte ebenfalls eine Ausbildung von Imamen in Europa und völlige Transparenz in der Finanzierung von religiösen Organisationen. Auch der britische Abgeordnete Rehman Chishti sagte, jeder religiöse Anführer sei aufgerufen, Versuche zu entlarven, Gott für Verbrechen zu missbrauchen.