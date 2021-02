Frankreichs Industrie produzierte im Dezember erneut weniger

Im April um 11,4 Prozent weniger Pkw-Zulassungen Im April wurden in Österreich 31.807 Pkw neu zugelassen, das waren um 11,4 Prozent weniger als im Vorjahresmonat, teilte die Statistik Austria am Montag mit. In den ersten vier Monaten des Jahres zusammen gab es mit 107.745 Stück ein Plus von 7,5 Prozent. Der April war der erste Monat des heurigen Jahres mit einem Zulassungsminus.