Frankreichs Notenbankchef schlägt EZB-Klimaprogramm vor

Experten befürchten EZB-Hilfen für Frankreich Vor dem Sondertreffen der Euro-Finanzminister hat das Centrum für Europäische Politik davor gewarnt, angesichts der Probleme in Griechenland den Reformstau in anderen EU-Staaten aus dem Blick zu verlieren. In einem Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Montagsausgabe) verwies Institutsleiter Professor Lüder Gerken auf Frankreich: Präsident François Hollande "negiert den Ernst der Lage oder fürchtet gewalttätigen Widerstand im Volk", sagte Gerken. Die Euro-Finanzminister kommen am Montag in Brüssel zusammen, um eine Lösung für die Schuldenprobleme Griechenlands zu finden .