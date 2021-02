Frankreichs Skilifte bleiben bis auf Weiteres geschlossen

Jedenfalls bis Ende Februar

In Frankreichs Wintersportorten müssen die Skilifte vorerst weiterhin geschlossen bleiben. "Die gesundheitliche Situation lässt die Wiedereröffnung der Skilifte in unseren Skigebieten nicht zu", schrieb Premierminister Jean Castex am Donnerstagabend nach einem Treffen mit Vertretern aus der Branche auf Twitter. Castex nannte kein Datum für eine geplante Wiedereröffnung.

Das Amt des Premiers bestätigte auf Nachfrage Medienberichte, wonach die Skilifte auf jeden Fall den ganzen Februar geschlossen blieben und es noch kein Datum für eine Öffnung gebe. Die Ansage der Regierung kommt wenig überraschend. Gesundheitsminister Olivier Véran hatte etwa bereits angedeutet, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Lifte im Februar öffnen können.

In Frankreich stehen die Winterferien bevor. Die Branche hatte darauf gehofft, die Lifte dann wieder öffnen zu können. Castex kündigte an, die finanzielle Unterstützung für den Sektor auszuweiten. So sollen nun zum Beispiel auch stark betroffene Ingenieure und Zimmerleute vom Corona-Solidaritätsfonds profitieren.

Frankreich hat wichtige Wintersportzentren in den Alpen und in den Pyrenäen. Die französische Regierung hatte mit Blick auf die Weihnachtsfeiertage eine Schließung angeordnet. Eine Wiedereröffnung stand ursprünglich für Anfang Jänner zur Debatte, falls es die Corona-Lage zulässt. Daraus wurde allerdings nichts. Auch die Restaurants und Bars durften im Jänner nicht wieder öffnen.