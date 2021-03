Frankreichs Staatsrat setzt totales Ausgangsverbot in Altenheimen aus

Für Oberstes Verwaltungsgericht "unverhältnismäßig"

Frankreichs Staatsrat hat ein generelles Ausgangsverbot für Bewohner von Altersheimen ausgesetzt. Ein solches Totalverbot wegen der Corona-Pandemie sei "unverhältnismäßig", teilte das oberste Verwaltungsgericht am Mittwochabend in Paris mit. Die Empfehlungen des Gesundheitsministeriums an Altenheime sehen seit einigen Monaten vor, dass Familienausflüge und Außenaktivitäten für Bewohner bis auf weiteres nicht erlaubt sind.

Kinder eines Heimbewohners hatten sich an den Staatsrat gewandt. Er befand, dass die Mehrheit der Bewohner des betreffenden Heims geimpft sei und die Impfung ihre positive Wirkung gezeigt habe. "Entsprechende Maßnahmen können daher von der Einrichtungsleitung von Fall zu Fall getroffen werden." Dem Staatsrat zufolge sind die Impfstoffe in den Heimen bei der Verringerung des Risikos einer Ansteckung und der Entwicklung einer schweren Form von Covid-19 im Falle einer Ansteckung wirksam.