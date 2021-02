Frankreichs Wein-Exporte 2020 deutlich gesunken

Frankreich will an Defizitziel für 2015 festhalten Frankreich hält an seinem Haushaltsziel für kommendes Jahr vorerst fest. Nach Worten von Finanzminister Michael Sapin will sich das Euro-Mitgliedsland weiter darum bemühen, sein Defizit im kommenden Jahr unter die erlaubte EU-Obergrenze von drei Prozent zu drücken. "Die drei Prozent sind ein Ziel, das wir einhalten sollten. Ich rede über 2015", sagte Sapin am Donnerstag in Washington.