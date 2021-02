Französische Behörden retteten 36 Migranten aus dem Ärmelkanal

Zwei Boote auf dem Weg nach Großbritannien in Seenot geraten

Die französischen Behörden haben 36 Migranten aus dem Ärmelkanal gerettet. Die Menschen seien in zwei Booten auf dem Weg nach Großbritannien in Seenot geraten, teilte die lokale Meerespräfektur am Samstag mit. Zunächst seien 13 Migranten von einem Patrouillenboot aufgegriffen worden.

Anschließend habe die Besatzung einer Fähre ein zweites Boot entdeckt, das in Schwierigkeiten geraten war. Die 23 Insassen wurden gerettet und später von dem Patrouillenboot zusammen mit den anderen Migranten zurück in die Hafenstadt Calais gebracht, wo sie der Grenzpolizei übergeben wurden.

Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben der französischen Behörden mehr als 9.500 Flüchtlinge die riskante Überfahrt über den Ärmelkanal versucht, deutlich mehr als 2019. Mindestens sechs Menschen kamen dabei ums Leben, drei weitere galten als vermisst.