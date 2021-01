Französische Städte unterstützen Seenotretter von SOS Méditerranée

Ziel ist es, Organisation finanziell und moralisch zu unterstützen

Zahlreiche französische Städte und Gemeinden haben sich hinter die Arbeit der Rettungsorganisation SOS Méditerranée gestellt. "Die Hilfeleistung für Menschen in Seenot ist nicht nur eine moralische Verpflichtung, (...), sondern auch eine Pflicht, die in internationalen Texten und im französischen Gesetzeswerk verankert ist", heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten offen Brief, den unter anderem die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo unterzeichnet hat.

"Dabei verfügt Europa über alle technischen, finanziellen und personellen Ressourcen, die es braucht, um diese Leben zu retten." Europa habe sich der Verantwortung entzogen, es herrsche Gleichgültigkeit gegenüber den Migranten, die ertrinken.

Mehr als 20.000 Menschen seien in den vergangenen sechs Jahren bei dem Versuch, das Mittelmeer auf behelfsmäßigen Booten zu überqueren, ertrunken, hieß es weiter. Das Mittelmeer sei "die tödlichste Migrationsroute der Welt". Man habe daher beschlossen, SOS Méditerranée zu unterstützen und gemeinsam die Unbedingtheit der Rettung auf See zu bekräftigen. "Von der kleinsten bis zur größten, von der Küste und dem Landesinneren, vom Zentrum, dem Süden, dem Norden, dem Osten und dem Westen, alle unsere Gemeinden sind betroffen, jede nach ihren Möglichkeiten."

Unterzeichnet haben außerdem etwa die Bürgermeisterin von Lille, Martine Aubry, der Bürgermeister von Marseille, Benoît Payan, oder der Lyoner Bürgermeister Grégory Doucet. Ziel sei es, die Arbeit der Organisation finanziell und moralisch zu unterstützen. Den Rettungsorganisationen wird immer wieder vorgeworfen, ihr Einsatz werde von Schlepperbanden ausgenutzt und setze Fluchtanreize Richtung Europa. Dieses sogenannte Pull-Faktor-Argument ist hoch umstritten.