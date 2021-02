Französischen Spirituosenhersteller Pernod Ricard auf Erholungskurs

Schwäche im Chinageschäft macht Pernod zu schaffen Der verschärfte Anti-Korruptionskampf in China macht dem französischen Spirituosen-Hersteller Pernod Ricard immer mehr zu schaffen. Die anhaltende Schwäche auf seinem wichtigen chinesischen Markt sorgte in den ersten drei Monaten des Jahres für weniger Umsatz als von Experten erwartet, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.