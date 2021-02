Französischer Ex-Staatssekretär in Missbrauchs-Prozess verurteilt

Georges Tron war in erster Instanz freigesprochen worden

Der ehemalige französische Staatssekretär Georges Tron ist Berichten zufolge nach Missbrauchsvorwürfen in einem Berufungsprozess zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das Pariser Gericht verhängte am Mittwochabend wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung eine fünfjährige Haftstrafe, wie französische Medien übereinstimmend berichteten. Zwei davon wurden demnach zur Bewährung ausgesetzt. Der 63-Jährige war 2018 in erster Instanz freigesprochen worden.

Zwei seiner ehemaligen Mitarbeiterinnen hatten Tron und seiner damaligen Mitarbeiterin Missbrauch vorgeworfen. Dabei sollen auch Fußmassagen aufgedrängt worden sein, die in sexuelle Handlungen übergegangen seien. Tron hatte seinen Posten als Staatssekretär nach der Vergewaltigungsklage im Jahr 2011 aufgeben müssen. Seine damalige Mitarbeiterin wurde nun zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt.

Beide Angeklagten bestritten die Vorwürfe. Das Gericht befand sie nun in einem der beiden Fälle für schuldig. "Es ist eine Botschaft der Erleichterung für meine Klientin", reagierte Opferanwalt Vincent Ollivier. Es sei außerdem eine Botschaft der Hoffnung für Frauen, die sich in einer solchen Situation befänden.

Tron war unter dem konservativen Präsidenten Nicolas Sarkozy Staatssekretär gewesen. Der Fall Tron wurde 2011 kurz nach dem Skandal um den damaligen französischen Chef des Internationalen Währungsfonds (IWF), Dominique Strauss-Kahn, bekannt. Strauss-Kahn war vom Zimmermädchen eines New Yorker Hotels beschuldigt worden, sie sexuell genötigt haben, und musste daraufhin zurücktreten. Eine Anklage wurde wegen Zweifeln an der Glaubwürdigkeit des Zimmermädchens fallengelassen. Die sogenannte DSK-Affäre stieß damals eine Debatte über sexuelle Übergriffe in Frankreich an. In einem weiteren Verfahren wurde er zudem von dem Vorwurf der Zuhälterei nach Sexpartys mit Prostituierten freigesprochen.