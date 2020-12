Französischer Jihadist an türkisch-syrischer Grenze festgenommen

28-jähriger Verdächtiger von Interpol gesucht

Ein von Interpol gesuchter französischer Jihadist ist in der Türkei gefasst worden. Der Verdächtige sei beim Versuch festgenommen worden, mit gefälschten Papieren aus Syrien in die Türkei einzureisen, teilte das türkische Verteidigungsministerium am Montag mit. Er werde derzeit in einer Polizeistation in der Grenzstadt Reyhanli im Südosten der Türkei festgehalten.

Das türkische Ministerium nannte in einer Erklärung nur die Initialen des Verdächtigen: "C.G." Wie die Nachrichtenagentur AFP jedoch aus französischen Sicherheitskreisen erfuhr, handelt es sich bei dem Beschuldigten um Clément Gillet. Demnach ist der Mann 28 Jahre alt und hielt sich seit 2017 im Nahen Osten auf.

Laut dem türkischen Ministerium gehen die Ermittler davon aus, dass Gillet Mitglied der in Syrien aktiven Jihadistengruppe Firkatul Ghuraba ist. Er soll von Oumar Diaby, auch bekannt als Omar Omsen, rekrutiert worden sein.

Diaby wiederum ist in der Jihadisten-Szene kein Unbekannter: Der Franko-Senegalese soll viele Franzosen für den Jihad in Syrien rekrutiert haben. Er hat zahlreiche Propagandavideos produziert und war als selbst ernannter Imam und radikaler Hassprediger in Nizza aktiv. Seit 2013 hält er sich in Syrien auf; im August wurde er in dem Bürgerkriegsland von einer Gruppe gefangen genommen, die dem Terrornetzwerk Al-Kaida nahe steht.