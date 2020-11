Französischer Serienmörder Fourniret in Krankenhaus gebracht

Schwächeanfall in Gefängniszelle

Der französische Serienmörder Michel Fourniret ist nach einem Schwächeanfall in seiner Gefängniszelle ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Vorfall habe sich Freitagfrüh im Gefängnis von Fresnes bei Paris ereignet, berichtete das Justizministerium auf Nachfrage. Fourniret sei schließlich in ein Krankenhaus in einem Vorort der französischen Hauptstadt gebracht worden und werde dort behandelt. Nähere Details zu seinem Gesundheitszustand machte das Ministerium nicht.

Der heute 78 Jahre alte Fourniret, von Medien auch "Monster der Ardennen" genannt, und seine Ex-Frau waren im Mai 2008 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Fourniret hatte mehrere junge Mädchen und Frauen in Frankreich und Belgien entführt, vergewaltigt und ermordet. Seine frühere Ehefrau half ihm dabei. Im Jahr 2018 wurde er wegen eines weiteren Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Erst in diesem Jahr hatte Fourniret Berichten zufolge außerdem den Mord in einem bisher ungelösten Fall eines vermissten Mädchens gestanden. Seine Ex-Ehefrau bestätigte dies zuletzt ihrem Anwalt zufolge vor Gericht. Der Sender Franceinfo berichtete am Freitag, dass Fourniret einen genauen Ort angegeben haben soll, an dem die neunjährige Estelle begraben sei. Das Mädchen war 2003 verschwunden.