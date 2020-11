Französischer Widerstandskämpfer Cordier stirbt mit 100 Jahren

Élysée-Palast: "Mit ihm stirbt die lebendige Erinnerung an die Résistance"

Der ehemalige französische Widerstandskämpfer Daniel Cordier ist tot. Cordier sei am Freitag im Alter von 100 Jahren gestorben, teilte der französische Präsidentenpalast mit. "Mit ihm stirbt die lebendige Erinnerung an die Résistance", hieß es in einer Würdigung. "Er hat die brennendsten, schmerzhaftesten und heroischsten Momente unserer Geschichte erlebt, und er hat die genauesten und ergreifendsten Berichte darüber gegeben."

Cordier ist 1920 in Bordeaux geboren. Er schloss sich während des Zweiten Weltkriegs der Widerstandsbewegung rund um General Charles de Gaulle an. Zeitweise war er Sekretär der Résistance-Ikone Jean Moulin, mit dem er gemeinsam gegen die deutschen Besatzer vorging und den Widerstand in Frankreich organisierte. Nach dem Krieg begann Cordier eine Karriere als Kunsthändler und widmete sich der Geschichtsschreibung.

Cordier sei sein ganzes Leben lang von "einem unglaublichen Freiheitsdrang, ungestümer Tapferkeit, unstillbarer Neugier und vor allem von einer unermesslichen Liebe zu Frankreich getrieben" worden, hieß es weiter aus dem Élysée. Der französische Präsident Emmanuel Macron kündigte eine nationale Zeremonie zu Ehren Cordiers an.