Französisches Baguette könnte UNESCO-Kulturerbe werden

Auch Pariser Zinkdächer und Weinfest im Rennen

Das Baguette gehört zu Frankreich wie Rotwein und Camembert. Nun erwägt die französische Regierung, das Stangenweißbrot bei der UN-Kulturorganisation UNESCO als immaterielles Kulturerbe anzumelden, wie es am Dienstag aus dem Kulturministerium in Paris hieß. Allerdings sind noch andere Kandidaten im Rennen. Auch die Zinkdächer von Paris und ein Weinfest in Arbois seien mögliche Anwärter für die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit, hieß es.

Bis Mitte März will Kulturministerin Roselyne Bachelot entscheiden, welcher Kandidat der UNESCO vorgeschlagen wird. Im Jahr 2018 hatten französische Bäckermeister an höchster Stelle für ihr Baguette geworben: Präsident Emmanuel Macron sagte bei einem Treffen mit Innungsvertretern zu, sich für das Weißbrot einzusetzen.