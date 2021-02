Fraport schließt Modernisierung von 14 griechischen Flughäfen ab

Fraport zählte 2011 so viele Passagiere wie noch nie Der Frankfurter Flughafenbetreiber Fraport hat im Jahr 2011 so viele Passagiere gezählt wie nie zuvor. Insgesamt landeten an Deutschlands größtem Flughafen und den Fraport-Auslandsflughäfen in Antalya (Türkei), Lima (Peru) sowie Varna und Burgas (Bulgarien) 96,6 Millionen Fluggäste, gut 9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.