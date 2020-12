Frau (51) in Steiermark bei Pkw-Unfall lebensgefährlich verletzt

Ehepaar mit Auto auf glatter Fahrbahn von Straße abgekommen - Mann kam mit leichten Verletzungen davon

Ein Ehepaar ist Samstagfrüh in der Obersteiermark mit seinem Pkw auf witterungsbedingt nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen. Der Wagen prallte gegen einen Baum, das Paar wurde im Wrack eingeklemmt. Der Mann (56) wurde leicht, die Frau (51) lebensgefährlich verletzt. Er wurde ins Spital in Friesach in Kärnten gebracht, die Frau mit einer Ambulanz ins LKH Klagenfurt eingeliefert, wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte.

Das bosnische Ehepaar aus dem Kärntner Bezirk Sankt Veit an der Glan war gegen 7.30 Uhr auf der B317 von Kärnten kommend in Fahrtrichtung Neumarkt in der Steiermark unterwegs gewesen. Bei Neumarkt in der Steiermark geriet das Auto vermutlich aufgrund der rutschigen nassen Fahrbahnverhältnisse ins Schleudern. Der Pkw prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum und blieb neben der Straße seitlich liegen. Das Paar wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Friesach aus dem Wrack geschnitten. Die 51-Jährige musste vom Notarzt an der Unfallstelle reanimiert werden. Sie wurde anschließend von der Rettung ins LKH Klagenfurt transportiert. Das Rote Kreuz brachte den 56-Jährigen ins Krankenhaus Friesach. Der Lenker war nicht alkoholisiert.