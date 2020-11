Frau blieb nach Reitunfall in Tirol bewusstlos liegen

Eine 31-Jährige ist am Freitag in Axams in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) nach einem Reitunfall in einem Reitstall bewusstlos liegen geblieben. Wie die Polizei berichtete, wollte die Frau mit Hilfe einer Trittleiter ein Pferd besteigen. Das Tier scheute jedoch, woraufhin die 31-Jährige abgeworfen wurde. Sie prallte am Boden auf und blieb liegen.

Der Besitzer des Reitstalls fand die Verletzte schließlich hinter einem Wassertank liegend auf und alarmierte die Rettungskräfte. Die Reiterin wurde nach der Erstversorgung vom Notarzthubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen.