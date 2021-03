Frau drehte in Bayern zu viele Runden im Kreisverkehr: "erbrach sich"

Und wurde von der Polizei ermahnt

Weil sie offenbar während der Fahrt nach ihrem heruntergefallenen Handy gesucht hat, soll eine Frau in Bayern mit ihrem Wagen unzählige Runden in einem Kreisverkehr gedreht haben. Zeugen hätten die Lenkerin am Mittwoch gemeldet, teilte die Polizei mit. Beim Eintreffen einer Streife hatte sie ihren Pkw neben dem Kreisverkehr abgestellt. "Die Dame erbrach sich aufgrund zahlloser zuvor gedrehter Runden heftig", hieß es in der Mitteilung. Sie wurde von der Polizei ermahnt.