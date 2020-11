Frau erlitt bei Brand eines Kühlschranks in Vbg. Rauchgasvergiftung

Durch den Brand eines Kühlschranks im Keller eines Einfamilienhauses in Schlins (Bez. Feldkirch) hat am Donnerstagabend eine 54-jährige Frau eine Rauchgasvergiftung erlitten. Sie und ihr 57-jähriger Mann versuchten erfolglos, den Kühlschrank zu löschen. Erst durch die Hilfe eines Nachbarn ließen sich die Flammen in den Griff bekommen. Als Brandursache wurde ein elektrischer Defekt vermutet, laut Polizei entstand im Kellergeschoß erheblicher Schaden.

Als das Ehepaar das Feuer gegen 19.00 Uhr bemerkte, ging es mit Wasser, einem Feuerlöscher und einer Decke gegen die Flammen vor. Letztlich bedurfte es aber der Hilfe eines Nachbarn, um den Brand zu löschen. Die Feuerwehr führte eine Nachsicherung durch und lüftete das Gebäude. Die 54-Jährige wurde von der Rettung ins LKH Feldkirch eingeliefert.