Frau erlitt bei Kühlschrank-Brand in Vorarlberg Rauchgasvergiftung

Auf dem Elektrogerät abgestellter Karton mit glühender Asche löste das Feuer aus

Beim Brand eines Kühlschranks in einem Mehrparteienhaus in Ludesch (Bez. Bludenz) hat eine Frau am Sonntag eine Rauchgasvergiftung erlitten. Ein auf dem Eiskasten abgestellter Karton mit glühender Asche entzündete das Elektrogerät, dabei entwickelte sich starker Rauch. Die Frau und ihre Mitbewohnerin verständigten die Feuerwehr und verließen das Haus, informierte die Polizei. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen.

Eine der zwei Frauen im Alter von 75 Jahren reinigte gegen 17.30 Uhr den Heizofen in ihrem Wohnzimmer. Dabei gab sie die Asche in einen leeren Karton, den sie anschließend auf dem Kühlschrank im Nebenzimmer abstellte. Als gegen 18.30 Uhr die starke Rauchentwicklung einsetzte, riefen die Frauen die Feuerwehr.