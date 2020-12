Lenker flüchtete

Eine 45-jährige Mutter hat am Montag in Wien-Leopold bei Grünlicht mit ihrem fünfjährigen Sohn einen Zebrastreifen überqueren wollen. Dabei wurde der Bub von einem einbiegenden Auto erfasst. Der Lenker flüchtete. Das Kind wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in häusliche Pflege entlassen, berichtete die Polizei. Der Unfall ereignete sich gegen 8.15 Uhr im Kreuzungsbereich Vorgartenstraße mit der Haussteinstraße.