Eine 39-jährige Niederösterreicherin ist am Samstag am Semmering von einem Rodler erfasst und verletzt worden. Laut Polizei fuhr die Frau auf einer Rodelbahn mit einem Schlitten talwärts. Rund 300 Meter vor der Talstation traute sie sich aber nicht mehr weiterzufahren und stellte sich an den Rand der Bahn. Kurz danach wurde sie von einem unbekannten Rodler erfasst und zu Boden geschleudert. Die Frau wurde mit einem Hubschrauber in das Krankenhaus Wiener Neustadt geflogen.