Frau nach Festnahme in Honduras gestorben: Amnesty fordert Aufklärung

Opfer war wegen Missachtung der Corona-Ausgangssperre festgenommen worden - Generalstaatsanwaltschaft: "Infolge eines Tötungsdelikts erstickt"

Nach Protesten in Honduras wegen des Todes einer jungen Frau in Polizeigewahrsam hat Amnesty International unabhängige Ermittlungen gefordert. Es könne sich um eine außergerichtliche Hinrichtung handeln. Der Todesfall müsse auch unter Berücksichtigung des Geschlechts des Opfers untersucht werden, erklärte die Menschenrechtsorganisation am Dienstag in einer Mitteilung. Eine Autopsie ergab, dass die Frau infolge eines Tötungsdelikts erstickt sei.

Das teilte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft des mittelamerikanischen Landes in Folge mit. Eine 26 Jahre alte Krankenpflegestudentin war in der Nacht zum vergangenen Sonntag in der Stadt La Esperanza zusammen mit einem Freund wegen Missachtung der coronabedingten Ausgangssperre festgenommen worden. Wenige Stunden später wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei hatte sie in einer Zelle im Kommissariat versucht, sich mit ihrer Bluse zu erhängen. Sie starb demnach wenig später in der Klinik.

An dieser Darstellung wurden jedoch schnell Zweifel laut. Die Schwester des Opfers warf der Polizei vor, die junge Frau umgebracht zu haben. Das Krankenhaus gab an, diese sei bei Ankunft dort bereits tot gewesen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Es kam am Montag zu Demonstrationen in mehreren Städten. Vor dem Kommissariat in La Esperanza im Südwesten des mittelamerikanischen Landes setzte die Polizei Tränengas gegen Demonstranten ein. Honduras, ebenso wie mehrere andere Länder in der Region, erlebt seit Jahren besonders viele Gewaltverbrechen, insbesondere auch zahlreiche Morde an Frauen. Solche Taten werden dort selten aufgeklärt.