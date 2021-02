Frau und Hund in der Oststeiermark angefahren - Lenker ausgeforscht

Polizei stellte 20-Jährigen ohne gültigen Führerschein und leicht betrunken

--------------------------------------------------------------------- AKTUALISIERUNGS-HINWEIS Neu: Flüchtiger Lenker wurde ausgeforscht ---------------------------------------------------------------------

Ein 20-Jähriger ohne Führerschein hat am Mittwochabend im oststeirischen Weiz eine Frau (42) und deren Hund angefahren, als die beiden gerade einen Schutzweg überquerten. Die Weizerin und der Vierbeiner wurden verletzt. Der zunächst unbekannte Lenker verringerte zwar laut Zeugen seine Geschwindigkeit, gab dann aber Gas und fuhr in Richtung Gleisdorf davon. Am Donnerstag wurde der Verdächtige ausgeforscht.

Die 42-Jährige ging mit ihrem Hund gegen 19.30 Uhr in der Gleisdorferstraße über den Zebrastreifen, das Licht der Fußgängerampel zeigte grün, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig bog der Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug von der Wielandgasse kommend nach links ein. Dabei touchierte er die Frau am Bein, sie stürzte, ihr angeleinter Mischlingshund geriet unter das Auto. Der Mann am Steuer bremste zwar kurz, beschleunigte dann aber wieder und machte sich aus dem Staub. Die Frau wurde von der Rettung ins LKH Weiz gebracht, ihr Hund zu einem Tierarzt.

Zeugen hatten sich danach bei der Polizei gemeldet und durch deren Hinweise konnte der 20-Jährige aus dem Bezirk Weiz ausgeforscht werden. Er gestand und ein Alkotest ergab eine leichte Trunkenheit. Ob er auch Mittwochabend hinter dem Steuer betrunken war, muss erst ermittelt werden. Eine gültige Lenkberechtigung konnte er jedenfalls nicht vorweisen. Er wurde angezeigt.