Frau von 78-Jährigen in Innsbruck sexuell genötigt

58-Jähriger kam zur Hilfe

Ein 78-Jähriger soll am Dienstagnachmittag in Innsbruck eine Frau sexuell genötigt haben. Wie die Polizei berichtete, sah ein 58-Jähriger, wie der 78-Jährige die Frau gewaltsam gegen eine Hauswand drückte und sie zu einer sexuellen Handlung aufforderte. Der 58-Jährige sprach den Mann an und forderte ihn auf, die Frau in Ruhe zu lassen, woraufhin diese flüchtete.

Der 78-Jährige zeigte sich vor der Polizei geständig. Er habe den Vorfall jedoch als "Spaß" verharmlost, hieß es. Das Opfer war vorerst nicht bekannt und wurde ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Innsbruck-Pradl zu melden.