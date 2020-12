Frau wollte Maske nicht anlegen und attackierte Wiener Polizisten

Auch gesuchter Mann ging auf Beamte los

Weil eine Frau in Wien-Favoriten ihren Mund-Nasen-Schutz nicht anlegen wollte und auch einen Polizisten attackierte, ist sie in der Nacht auf Mittwoch festgenommen worden. Die 47-Jährige stieg betrunken in ein Taxi. Nachdem sie den Fahrer rassistisch beschimpft hatte, warf dieser die Frau aus dem Auto. Der Chauffeur holte schlussendlich die Polizei, als die 47-Jährige dem Taxler auch noch einen Energydrink über die Kleidung leerte.

Im Zuge der Amtshandlung weigerte sich die Frau, die Maske zu tragen und unterschritt auch immer wieder den Mindestabstand zu den Beamten. Als sie die 47-Jährige wegen ihres aggressiven Verhaltens festnehmen wollten, schlug sie auf einen Polizisten ein. Sie wird u.a. nach dem Covid-Maßnahmengesetz angezeigt.

Attackiert wurden auch Polizisten in Hietzing im Zuge einer Amtshandlung. Die Beamte wollten einen von der Staatsanwaltschaft gesuchten Mann in seiner Wohnung in der Auhofstraße festnehmen. Der 39-Jährige verhielt sich zunächst kooperativ. Am Weg zum Arrestantenfahrzeug trat er plötzlich auf einen Polizisten ein und rannte davon. Als ein Kollege von der Sondereinheit Wega zu Hilfe kam, wurde auch er mit Schlägen und Tritten angegriffen. Der 39-Jährige, der wegen Sachbeschädigung und Urkundendelikten gesucht worden war, wurde überwältigt. Ihn erwarten nun auch Anzeigen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und schwerer Körperverletzung.