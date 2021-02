Frau wollte Welpen auf Spielplatz in Wien-Hietzing verkaufen

43-Jährige angezeigt - Kleine Hündin im Tierquartier - BILD

Eine 43-jährige Frau hat versucht, einen Welpen in Wien-Hietzing auf einem Spielplatz zu verkaufen. Laut Polizeisprecher Daniel Fürst spielte sich der Vorfall bereits am Montagvormittag in der Wolkersbergenstraße ab. Die 43-Jährige sprach eine 30-jährige Frau an, ob sie die kleine Hündin haben wollte, und verlangte für das Tier 150 Euro. Doch die 30-Jährige schaltete die Polizei ein.

Die Besatzung des Funkwagens Ludwig 2 stoppte die Verkäuferin und beschlagnahmte den braunen Welpen. Die slowakische Staatsbürgerin wurde einvernommen und wegen Betrugsverdachts sowie nach dem Tierschutzgesetz angezeigt. Die kleine Hündin bekam in der Polizeiinspektion Lainzer Straße eine Stärkung und wurde dann dem Tierquartier Wien übergeben.