Frauen fliegen laut Umfrage weniger als Männer

Auch bei den Jungen mehr Nicht- und Seltenflieger als Vielflieger

Frauen fahren nicht nur weniger mit dem Auto, sie fliegen auch seltener als Männer. Das zeigt nun eine Umfrage von TQS im Auftrag des Verkehrsclubs Österreich (VCÖ). Vor der Coronavirus-Pandemie flogen 43 Prozent der Frauen und 35 Prozent der Männer in Österreich nie. Bei den 18- bis 29-Jährigen ist zwar der Anteil der Vielflieger am höchsten, aber auch hier deutlich niedriger als der Anteil jener, die selten oder nie fliegen.

Vor der Coronavirus-Pandemie flogen 16 Prozent der Frauen häufig (mindestens mehrmals im Jahr) - bei den Männern war dies ein Viertel. Zwei Drittel der Bevölkerung rechnen, dass es auch nach dem Jahr 2021 weniger Urlaubsreisen mit dem Flugzeug geben wird. 57 Prozent der 18- bis 69-Jährigen rechnen mit weniger beruflichen Flugreisen, 64 Prozent meinen, dass die Urlaubsreisen mit dem Flugzeug auch langfristig zurückgehen werden. Nur neun Prozent meinen, der berufliche Flugverkehr werde zunehmen und nur jeder Zehnte glaubt an mehr Urlaubsflugreisen.

"Die Covid-19 Pandemie hat gezeigt, dass Videokonferenzen viele berufliche Flugreisen ersetzen können und sowohl geld- als auch zeitsparender sind. Zusätzlich möchten mehr und mehr Unternehmen ihre Klimabilanz verbessern. Und auch das bedeutet, weniger Flugreisen", sagte VCÖ-Expertin Ulla Rasmussen. Die TQS-Umfrage zeigt auch, dass die Verallgemeinerung "die Jungen fliegen viel" falsch ist. Zwar ist die Gruppe der häufig (mindestens mehrmals pro Jahr) Fliegenden bei den 18- bis 29-Jährigen mit 28 Prozent am größten, aber die Gruppe der nicht (29 Prozent) oder nur einmal im Jahr oder seltener Fliegenden (43 Prozent) ist mit gemeinsam 72 Prozent zweieinhalb Mal so groß. In der Altersgruppe der 60- bis 69-Jährigen ist der Anteil jener, die schon vor der Coronakrise nicht geflogen mit 47 Prozent viereinhalb Mal so hoch wie die Gruppe jener, die häufig fliegen (zehn Prozent).

"Die Klimakrise ist nur zu bewältigen, wenn die vom Flugverkehr verursachten Treibhausgas-Emissionen stark reduziert werden. Deshalb braucht Europa deutlich mehr internationale Bahnverbindungen. Jede EU-Hauptstadt und jede größere Stadt in der EU soll künftig sehr gut mit der Bahn erreichbar sein", forderte Rasmussen. Zudem ist die EU gefordert, die Steuerprivilegien für den Klimasünder Flugverkehr zu beenden, so die Forderung des VCÖ.

(Die Umfrage wurde vom Meinungsforschungsinstitut TQS im Oktober 2020 untere 1.000 Personen im Alter von 18 bis 69 Jahre durchgeführt.)