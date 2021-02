Frauen in Frankreich erschossen - Verbindung zu weiterer Tat

Hinweise auf DNA gefunden

Im Fall der Erschießung zweier Frauen aus der Arbeitsvermittlung und dem Personalwesen in Südfrankreich geht die Justiz von einem Zusammenhang zu einem weiteren Angriff auf einen Personaler im Elsass aus. Eine Verbindung zwischen den Fällen sei quasi sicher, sagte die Staatsanwältin von Mülhausen, Edwige Roux-Morizot, am Montag. Hinweise darauf hatte demnach unter anderem die gefundene DNA gegeben.

Ob die drei Fälle auch mit einer weiteren getöteten Frau aus dem Personalwesen im Elsass zusammenhängen, ist noch unklar. Es gebe dafür keine sicheren Beweise, sagte Roux-Morizot, auch wenn es Verbindungen zwischen den Opfern gegeben habe.

Am Donnerstag hatte ein Mann in Valence und Guilherand-Granges im Südosten Frankreichs zwei Frauen an ihren Arbeitsplätzen erschossen. Eine von ihnen war eine Mitarbeiterin in der örtlichen Arbeitsvermittlung, die andere Frau war als Personalerin in einem nahe gelegenen Betrieb tätig. 2010 hatte der Verdächtige für das Unternehmen gearbeitet.

Gegen den 45-jährigen Verdächtigen läuft ein Ermittlungsverfahren. Er sitzt in Untersuchungshaft. Noch am Tag der Tat war er festgenommen worden. Der gelernte Ingenieur ist derzeit arbeitslos und stammt aus Nancy, gut 500 Kilometer von Valence entfernt und unweit des Elsass.

Dort war am Dienstagabend vergangener Woche ebenfalls ein Personaler angegriffen worden. Ein maskierter Mann mit Pizzakarton hatte bei ihm zu Hause in Wattwiller geklingelt, wie Roux-Morizot sagte. Ein anschließend abgegebener Schuss verfehlte den Angegriffenen. Wie die Staatsanwältin bestätigte, kannte der Mann den Verdächtigen. Er hatte diesen in seiner Funktion als Personaler vor Jahren über dessen Entlassung informiert.

Eine weitere Personalerin, die damals mit dem Angegriffenen zusammengearbeitet hatte, war am Dienstagabend etwa 50 Kilometer entfernt in Wolfgantzen getötet worden. Sie wurde leblos in ihrem Auto gefunden. Untersuchungen ergaben, dass sie wohl erschossen worden war. Medienberichten zufolge sehen die Ermittler auch hier einen Zusammenhang zu den erschossenen Frauen in Südostfrankreich.