Frauenhäuser-Ausschreibung in Salzburg: Kein Abschlag bei Sicherheit

Landesrätin Klambauer: "Standards in Zukunft erhöht"

Die Salzburger Frauenlandesrätin Andrea Klambauer (NEOS) hat am Dienstag darauf hingewiesen, dass es bei den Sicherheitsstandards für die Frauenhäuser in Salzburg und Hallein keine Abschläge geben wird. Vielmehr werden die Sicherheitsstufen und -standards in Zukunft erhöht. Dies sei Teil der Ausschreibung gewesen und werde beim Konzept des als Bestbieter hervorgegangenen Betreibers sogar übererfüllt.

Details könnten allerdings erst genannt werden, wenn das Landesverwaltungsgericht hinsichtlich des Einspruchs eines unterlegenen Bewerbers entschieden habe. Fest stehe, das jeder einzelne Platz künftig über höhere Sicherheitsstandards verfügen werde als beispielsweise die jetzigen Plätze im Frauenhaus Hallein (Tennengau). Dieses entspreche aufgrund der baulichen Gegebenheiten nicht mehr den heutigen Sicherheitsstandards. Das bedeute auch, dass keiner der bestehenden 27 Plätze in Unterkünfte geringerer Sicherheitsstufen umgewandelt werde.