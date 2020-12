Frauenhaus und Sozialhaus Burgenland erhalten neuen Betreiber

Beide Einrichtungen werden dem Psychosozialen Dienst eingegliedert - Land übernimmt Kosten von rund 540.000 Euro jährlich

Seit 2004 betreibt der Verein "Die Treppe - Verein für betreutes Wohnen" ein Frauenhaus in Eisenstadt und ein Sozialhaus in Oberwart. Um beide privat geführten Einrichtungen langfristig finanziell abzusichern, werden sie mit 1. Jänner in den Psychosozialen Dienst (PSD) eingegliedert, gaben Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf und Landesrat Leonhard Schneemann (beide SPÖ) am Montag in Eisenstadt bekannt. Das Land übernimmt die jährlichen Kosten von 540.000 Euro.

Das Frauenhaus verfügt über zehn Wohnplätze für Frauen. Für Kinder steht eine variable Anzahl von Plätzen zur Verfügung. Ziel ist es, von häuslicher Gewalt bedrohten Frauen und ihren Kindern unmittelbar Schutz zu geben, sie von Angst zu befreien sowie gemeinsam neue Lebensperspektiven zu erarbeiten und sie zurück in ein selbstständiges Leben zu begleiten. Die Einrichtung wird von Frauen geleitet und betreut. Die Klientinnen entscheiden selbst, wie lange sie bleiben möchten, auch eine Wiederaufnahme ist möglich. Das Angebot ist kostenlos und anonym.

Das Sozialhaus Burgenland - "Betreutes Wohnen" in Oberwart verfügt über Wohnplätze für drei Familien und für acht Frauen sowie über ein Krisenzimmer. Das Angebot richtet sich an Frauen mit Kindern, an alleinstehende Frauen und an Familien im Burgenland, die aufgrund ihrer sozialen Notlage Hilfe und Unterstützung benötigen. Für den Aufenthalt im Sozialhaus fallen keine Kosten an, lediglich für Verpflegung, Wäschepflege und Reinigung haben die Bewohner selbst aufzukommen. Eine Aufnahme ist rund um die Uhr möglich, die Aufenthaltsdauer wird gemeinsam mit den Bewohnerinnen bestimmt.

Finanziert wurden beide Einrichtungen bisher durch einen fixen jährlichen Betrag vom Land, eine Subvention durch das Familienministerium und durch Spenden. Mit 1. Jänner soll die Eingliederung in den PSD erfolgen. "Alle Beteiligten waren bei den Entscheidungen involviert, die Eingliederung des Frauenhauses und des Sozialhauses in den PSD wurde von allen Verantwortlichen ausdrücklich begrüßt", betonte Soziallandesrat Schneemann: "Durch die Sicherung der Finanzierung haben wir auch die hohe Qualität der Betreuung dauerhaft gewährleistet. Für die Mitarbeiter laufen die bestehenden Verträge unverändert weiter."

Gewalt, insbesondere häusliche Gewalt, sei gerade in Zeiten von Corona eine große Herausforderung. Die Frauenberatungsstellen hätten nach dem ersten Lockdown einen massiven Anstieg an Beratungen verzeichnet, berichtete Landeshauptmannstellvertreterin Eisenkopf. "Daher ist es jetzt noch wichtiger, das Thema Gewalt verstärkt auf dem gesellschaftlichen, aber auch politischen Radar zu haben. Wir wollen Gewaltpräventionsprogramme weiter stärken und arbeiten derzeit ressortübergreifend - Frauen, Familien, Bildung, Soziales - an einer Gewaltpräventionsstrategie."

Teil der Strategie sei es, Frauen einen gesicherten Ausweg aus der Gewalt zu ermöglichen. Neben der nachhaltigen Finanzierung schaffe die Eingliederung Planbarkeit und Spielraum für notwendige Investitionen und die Erweiterung der Kapazitäten, so Eisenkopf. "Es ist ein gutes Gefühl, die Häuser an den Psychosozialen Dienst übergeben zu können. Damit ist die Arbeit künftig ohne den belastenden Druck möglich, Jahr für Jahr finanzielle Unterstützer finden zu müssen", stellte Gabriele Arenberger, Präsidentin des Vereins "Die Treppe", fest.

2019 fanden 68 Personen, davon 37 Frauen und 31 Kinder, im Frauenhaus Burgenland Schutz und Unterkunft. Die Bleibedauer reichte von nur ein bis drei Tagen bis zu einem Jahr, wobei sie sich im Gesamtdurchschnitt im Steigen befinde. Im Sozialhaus Oberwart erhielten 2019 insgesamt 55 Personen Hilfe und Unterstützung. Dabei handelte es sich um 28 Frauen mit 25 Kindern und eine Frau mit Mann. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei 50 Tagen.