Frauentag - Caritas und Diakonie sehen Mehrbelastungen in Pandemie

Gerade in systemrelevanten Berufen betroffen - Monitoringausschuss macht auf Frauen mit Behinderungen aufmerksam

Kirchliche Hilfsorganisationen und das Sozialministerium haben im Vorfeld des Frauentags auf Belastungen durch die Coronapandemie aufmerksam gemacht. "Frauen arbeiten mehrheitlich in systemrelevanten Berufen", meinte Caritas-Generalsekretärin Anna Parr am Freitag. In diesen Bereichen sei die Arbeitsbelastung besonders gestiegen. "Die Corona-Krise ist eine Gleichstellungskrise", konstatierte auch die Direktorin der evangelischen Diakonie, Maria Katharina Moser.

Gerade in weiblich dominierten Berufen wie Pflegerinnen, Pädagoginnen und im Lebensmittelhandel sei neben der generellen Belastung auch die Ansteckungsgefahr erhöht, merkte Parr an. Frauen verdienten daher jetzt ein besonderes Augenmerk, da sie systemrelevant seien. Außerdem hätten Frauen besonders im Alter ein erhöhtes Armutsrisiko. Daher brauche es jetzt entsprechende Unterstützungsangebote und Investitionen mehr denn je.

"Frauen bringen uns durch die Krise. Zwei Drittel der systemrelevanten Jobs sind mit Frauen besetzt", argumentierte Moser von der Diakonie unisono. Sei die Lebenszufriedenheit von Frauen vor der Krise höher als jene von Männern gewesen, hätte sich dies mit Corona umgekehrt, verwies sie auf Ergebnisse des Corona Panels der Uni Wien. Ein Grund dafür sei in der ungleichen Verteilung von Erwerbs- und Betreuungsarbeit zu finden.

Gleich sieht dies Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne): "Während Frauen weltweit die stabilisierenden und krisenrelevanten Leistungen für unsere Gesellschaft erbringen, sind sie in den systemrelevanten Berufen einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt". Die Krise habe damit massive Auswirkungen auf die psychische und physische Gesundheit. "Die wachsenden Herausforderungen für Frauen durch die Coronapandemie sind vielfältig und ebenso vielfältig müssen die Maßnahmen sein, die ergriffen werden", so der Minister in einer Aussendung.

Ebenfalls auf die Coronakrise bezog sich der Monitoringausschuss zur Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen. Denn die vielschichtigen Belastungen der Pandemie wirkten sich auch auf alle Frauen mit Behinderungen massiv aus. "Frauen mit Behinderungen sind in unserer Gesellschaft viel zu wenig sichtbar", meinte die Vorsitzende des Ausschusses Christine Steger. "Bereits vorhandene Probleme spitzen sich zu und neue, pandemiebedingte Herausforderungen kommen dazu."