Frauentag - Drei von zehn Firmen und Bauernhöfen von Frauen geführt

Corona trifft Familienleben und Arbeitswelt der Frauen härter - Geschlechterspezifische Schieflagen beklagt

Österreichs Wirtschaft wird immer weiblicher, jedenfalls in den Augen der Wirtschaftskammer Österreich. Das Land zählt mehr als 130.000 Unternehmerinnen. 2020 wurde mehr als jedes dritte Unternehmen in Österreich von einer Frau geleitet und fast jedes zweite Unternehmen von einer Frau gegründet, berichtete Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Martha Schultz als Arbeitgebervertreterin. Gewerkschafterinnen sehen heuer am Frauentag überhaupt keinen Grund zum Feiern.

Für Arbeiterinnen und Angestellte schlug zum diesjährigen internationalen Frauentag am 8. März die Gewerkschaft Alarm: Corona habe dazu geführt, dass die Frauenarbeitslosigkeit Österreich explodiert sei. Nebenbei stemmten viele Frauen im Stillen auch noch Kinderbetreuung, Homeschooling oder die Pflege von Angehörigen. "Die Frauen sind am Limit und der Druck ist enorm. Die Regierung kann hier nicht länger wegschauen. Klatschen allein reicht nicht, denn Frauen sind massiv armutsgefährdet", warnte ÖGB-Vizepräsidentin Korinna Schumann. Es brauche jetzt eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes von 50 auf 70 Prozent des letzten Nettoeinkommens und eine stärkere Berücksichtigung von Frauen bei arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen wie beispielsweise bei Arbeitsstiftungen.

Die Wirtschaftskammer wiederum forderte am Freitag unter anderem einen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung.

Die EU hat einen Richtlinienentwurf in Arbeit, der die Lohndiskriminierung verringern bzw. beseitigen soll. Österreich sollte da mit gutem Beispiel vorangehen, meint Arbeiterkammer-Präsidentin Renate Anderl. "Aus der AK Beratung wissen wir: Die Heimlichtuerei beim Einkommen verhindert, dass Frauen gleichen Lohn für gleiche Arbeit wirksam einfordern können, wenn notwendig auch vor Gericht." Gleichberechtigung beginne beim Geld. "Das Ziel muss sein, dass es in zehn Jahren keine Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern mehr gibt." Beschäftigte sollten innerhalb des Unternehmens Einblick bekommen, wer wie viel verdient.

Eine geschlechterspezifische Schieflage sieht die Gastronomin und Grüne EU-Abgeordnete Sarah Wiener auch in der österreichischen Landwirtschaft. "Es ist höchst alarmierend, dass in der österreichischen Landwirtschaft rund 45 Prozent Frauen arbeiten, aber lediglich drei von zehn Bauernhöfe weiblich geführt sind. Damit liegen wir nur im traurigen EU-Durchschnitt. Genauso beunruhigend ist die Altersverteilung, lediglich 22 Prozent der Höfe werden von einer Person unter 40 Jahren geführt", stellte Wiener am Freitag fest. Als vertane Chance in jeglicher Hinsicht sieht Wiener den aktuellen Entwurf zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) für die kommenden sieben Jahre. Zur Frauenförderung gebe es kaum Vorschläge, auch Umweltschutz und Kleinbetrieb-Förderungen kämen zu kurz.