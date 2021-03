Frauentag - Shirin Ebadi: Bildung Voraussetzung für Selbstbestimmung

Iranische Menschenrechtsaktivistin: Frauen muss Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglicht werden - Geregeltes Einkommen für Unabhängigkeit notwendig

Der Zugang zu einer guten Ausbildung ist die Voraussetzung für ein selbstbestimmtes Leben von Frauen. Denn ohne die Möglichkeit einer Erwerbstätigkeit und einem geregelten Einkommen sei kein von Männern unabhängiges Leben möglich, postulierte die iranische Menschenrechtsaktivistin Shirin Ebadi bei einer Online-Video-Diskussion des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Aufgabe des Staates ist es laut der ausgebildeten Juristin, den Zugang zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen.

Zudem sei es eine gesellschaftliche Herausforderung gegen die Kultur des Patriarchats anzukämpfen, dazu seien gegenseitiger Respekt und Akzeptanz notwendig. "Frauen müssen verinnerlichen, dass sie nicht weniger Wert sind als das andere Geschlecht", sagte Ebadi, die als erste muslimische Frau 2003 den Friedensnobelpreis erhielt, zu Moderatorin Nadja Kayali am Donnerstagabend. Wichtig sei es, dass Frauen und Männer aller Konfessionen gemeinsam gegen das Patriarchat ankämpfen. Denn nicht die Religion stehe der Befreiung der Frau entgegen, sondern die Interpretation der heiligen Schriften durch Männer, die an ihrer Vorherrschaft festhalten wollen. Daher sei es essenziell, dass junge Frauen "patriarchale Strukturen kennenlernen, um dem entgegenwirken zu können". Der Feminismus sei nicht gegen Männer gerichtet, sondern gegen das Patriarchat, ergänzte die erste weibliche Richterin des Iran.

Es sei evident, dass Religion vonseiten konservativer Männer zum Erhalt althergebrachter Strukturen instrumentalisiert werde. Nun ist es Ebadi zufolge die Aufgabe von Frauen, mithilfe von Säkularisierung und einer zeitgemäßen Interpretation der Schriften eine derartige Instrumentalisierung zu verhindern. Generell konzentriere sich dieses Problem nicht nur auf den Islam, sondern betreffe alle "abrahamitischen Religionen", also auch Judentum und Christentum. In diesen drei Religionen sei die "weibliche Figur der Eva Ursprung eines Fehlers". Ebadi fragte sich, ob nun alle Frauen wegen des "Fehlverhaltens" einer Frau auf ewig leiden müssten und wie das mit der "Gerechtigkeit Gottes" vereinbar sei? Fakt sei, dass Musliminnen beim Pflichtgebet hinter den Männern stehen müssten und es bis dato keinen weiblichen Papst gebe. Die Frauenrechtlerin urgierte, dass es generell notwendig sei, nicht "an jener Interpretation von Religion zu hängen, die am rückständigsten ist".

Aber nicht immer determiniert Religion geschlechterspezifische Ungleichheit. Es sei sogar so, dass vor der "Islamischen Revolution" im Jahr 1979 weniger Frauen an iranischen Universitäten studiert hätten als danach, schilderte Ebadi. Der Grund dafür sei gewesen, dass viele konservative Väter nicht wollten, dass ihre Töchter gemeinsam mit jungen Männern die Hochschulen besuchen. Nach der Revolution wurden die Universitäten "islamisiert", was zur Folge hatte, dass ein geschlechtergetrenntes Studium möglich wurde und viele traditionelle Familien keinen Vorwand mehr hatten, ihre Töchter nicht an eine Uni gehen zu lassen. Obwohl im Iran rund 60 Prozent der Studierenden Frauen sind und diese auch durchaus technische Fächer belegen, funktioniert ihre Integration auf dem Arbeitsmarkt nur schleppend. Etwa drei Mal so viele Frauen wie Männer seien in ihrem Heimatland arbeitslos, konstatierte Ebadi.

Im westlichen Exil sei es so, dass gute Bildung vielen Frauen den Zugang zu Jobs ermögliche, erklärte die seit 2009 in London lebende Iranerin. Frauen mit schlechter Qualifikation würden es auch bei besseren Rahmenbedingungen wie etwa in Europa viel schwerer haben, eine angemessene Stelle zu finden, um sich finanziell vom Partner emanzipieren und ein selbstbestimmtes Leben führen zu können.

Generell stellte Ebadi fest, dass Männer keine Angst vor der wirtschaftlichen und geistigen Unabhängigkeit von Frauen haben sollten. Es sei doch nicht erfüllend, neben einer "gering geschätzten Person" zu leben. Viel besser sei es doch, einen gleichgestellten Partner zu haben. Stolz ist die 73-Jährige auf die vielen Frauen im Iran, die wegen ihres Widerstandes gegen das Mullah-Regime inhaftiert seien. "Ich bin mir sicher, dass sie den Weg zum Sieg führen", sagte Ebadi abschließend.

Für den Österreichischen Integrationsfonds steht der ganze Monat März ganz im Zeichen von Frauen. Der Fokus liegt unter anderem auf Bildung, Rechtsfragen, Arbeitsmarkt und Gewaltprävention gegen Mädchen und Frauen.