Frauentag: SPÖ drängt auf Unterhaltsgarantie

Heinisch-Hosek sieht Regierung säumig

Im Vorfeld des Frauentags nimmt sich die SPÖ wieder des Themas Unterhalt an. Frauenchefin Gabriele Heinisch-Hosek fordert ein weiteres Mal von der Regierung eine Unterhaltsgarantie, wenn der Unterhaltspflichtige seinen Zahlungen nicht nachkommt. Schließlich habe sich die Situation der Alleinerziehenden in der Coronakrise noch weiter verschlechtert.

Die SPÖ erinnert daran, dass es vor der Nationalratswahl einen Konsens aller Parteien und ein Bekenntnis aller zur Umsetzung der Unterhaltsgarantie gegeben habe. Seither sei jedoch kaum etwas geschehen, ÖVP und Grüne blockierten das Projekt auf allen Ebenen, beschwert sich Heinisch-Hosek. Nicht einmal die von der SPÖ immer wieder geforderte Kinderkostenstudie liege bisher vor.

Nach geltendem Recht wird ein Unterhaltsvorschuss des Staates nicht gewährt, wenn dieser beim zahlenden Elternteil nicht nachträglich eingefordert werden kann. Gründe können sein: Insolvenz, eine andauernde Arbeitsunfähigkeit, der Vater ist unbekannt oder unauffindbar im Ausland. Alleinerziehende hätten daher in diesen Fällen die doppelte Unterhaltslast zu bewältigen, ärgert sich Heinisch-Hosek.

Der Vorschlag der SPÖ sieht vor, dass über die Familienbeihilfe für den entsprechenden Lastenausgleich in Form eines, den Unterhalt sichernden Ergänzungsbetrages gesorgt wird. Die Höhe würde sich an den Regelbedarfssätzen in der Höhe der ungefähren Kinderkosten orientieren. Die SPÖ fordere hier einmal mehr eine rasche Vorlage einer Kinderkostenerhebung.