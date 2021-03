Frauenthal rutschte im Coronajahr 2020 tief in die Verlustzone

Vorläufigen Zahlen zufolge beträgt der Nettofehlbetrag zwischen 14 und 15 Mio. Euro - 2019 schrieb das Unternehmen noch gut 24 Mio. Euro Gewinn - Endgültige Zahlen am 22. April

Der börsennotierte Sanitärgroßhändler und Autozulieferer Frauenthal hat 2020 vorläufigen Berechnungen zufolge hohe Verluste geschrieben. Unter dem Strich werde ein Fehlbetrag zwischen 14 und 15 Mio. Euro stehen, teilte das Unternehmen Mittwochnachmittag mit. 2019 war noch ein Nettogewinn in Höhe von 24,3 Mio. Euro erzielt worden.

Vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen lief 2020 voraussichtlich ein Verlust (EBITDA) zwischen 37 und 38 Mio. Euro auf, nach einem positiven Ergebnis von 67,1 Mio. Euro im Jahr davor.

Ein Grund für die Verluste seien "Umsatzrückgänge in der Division Frauenthal Automotive und einmalige Restrukturierungskosten in der Division Frauenthal Automotive in Höhe von 4,5 Mio. Euro. Im Gegenzug enthalte das EBITDA einen Sonderertrag in Höhe von 1,8 Mio. Euro aus einem Vergleich mit einem Berater im Zusammenhang mit der EEG-Umlage. Im Jahr davor sei ein einmaliger positiver Effekt aus einer Einigung im Zusammenhang mit einem früheren Unternehmenserwerb in Höhe von 13,5 Mio. Euro im EBITDA enthalten gewesen.

In Summe gab der Konzern außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von 8,8 Mio. Euro bekannt. Diese seien auf "Impairments" in der Division Automotive (minus 4,5 Mio. Euro) sowie die außerplanmäßigen Abschreibung der Marke Prisma in der Division Handel (minus 4,3 Mio. Euro) zurückzuführen, verwies Frauenthal auf die entsprechende Darstellung im Halbjahresfinanzbericht 2020.

Der Jahresfinanzbericht sowie der Geschäftsbericht der Frauenthal Holding AG werden den Unternehmensangaben zufolge am 22. April 2021 veröffentlicht.