Freenet kauft Aktien zurück und will deutlich höhere Dividende zahlen

Für 2020 Ausschüttung von 1,65 Euro je Aktie geplant - Reguläre Dividende von 1,50 Euro plus Sonderdividende von 15 Cent

Der deutsche Telekomkonzern Freenet will seine Aktionäre im laufenden Jahr wieder stärker mit Ausschüttungen bei Laune halten. Für das vergangene Jahr plant Freenet eine Dividende von 1,65 Euro pro Aktie, teilte das Unternehmen am Dienstagabend in Büdelsdorf mit. Außerdem will Freenet Aktien für bis zu 135 Mio. Euro zurückkaufen.

Bei Anlegern kamen die Neuigkeiten gut an. Der Kurs der Freenet-Aktie stieg auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um vier Prozent.

Die Ausschüttung teilt sich in eine reguläre Dividende von 1,50 Euro und eine Sonderdividende von 15 Cent, wie Freenet weiter mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Freenet inmitten der Coronakrise nur 4 Cent ausgeschüttet. Freenet konnte sich inzwischen refinanzieren, teilte das Unternehmen zur Erklärung mit - so falle ein Risiko weg, das im letzten Jahr im Vordergrund gestanden habe. Der Aktienrückkauf sei ein Weg, die Aktionäre für die ausgefallene Dividende zu entschädigen.

Freenet hat zudem den Vertrag von Finanzchef Ingo Arnold um 5 Jahre verlängert, teilte der im deutschen Börsensegment MDax notierte Konzern weiter mit. Arnold sei außerdem zum stellvertretenden Vorstandschef ernannt worden.