Freestyle: Weltcup-Auftakt der Slopestyler auf dem Stubaier Gletscher

ÖSV will Heimvorteil "bestmöglich" nutzen

Trotz Corona-Lockdown findet der Weltcup-Auftakt der Ski-Slopestyler diese Woche auf dem Stubaier Gletscher statt. Teilnehmer aus 23 Nationen sind am Freitag in der Qualifikation dabei, die Sieger werden dann am Samstag (ab 11.20 Uhr/live ORF 1) ermittelt. Österreichs Hoffnungen ruhen dabei auf den beiden Tirolerinnen Lara Wolf und Laura Wallner sowie dem Salzburger Lukas Müllauer.

Doch auch der Oberösterreicher Samuel Baumgartner und der Tiroler Hannes Rudigier haben sich das Finale der Top 16 zum Ziel gesetzt. Zudem geben im sogenannten Snowpark Stubai Zoo vier rot-weiß-rote Europacup-Athleten ihr Weltcup Debüt. Neben dem Vorarlberger Julius Forer sind dies die drei Tiroler Nicolas Biembacher, David Wolf und Daniel Bacher, der als Stubaitaler ein echter Lokalmatador und erst 15 Jahre alt ist.

"Wir hatten trotz der herausfordernden Zeit eine sehr gute und intensive Vorbereitung auf Wasserschanze, Airbag und am Schnee. Selbstverständlich freuen wir uns nun sehr über diesen Heimweltcup und werden alles daran setzen, bestmöglich abzuliefern", versicherte ÖSV-Freeski-Cheftrainer Martin Premstaller. Rudigier lobte die perfekten Trainingsbedingungen auf dem Stubaier Gletscher, die er als "Privileg" bezeichnete, sowie das Präventionskonzept: "Die regelmäßigen Covid-19 Testungen ermöglichen uns ein kontinuierliches und sicheres Training."