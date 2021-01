Frei stehendes Stallgebäude in Vorarlberg abgebrannt

Brandursache stand vorerst nicht fest

Ein frei stehendes Stallgebäude ist am Freitagvormittag in Sulzberg-Thal (Bez. Bregenz) niedergebrannt. Zwei Pferde und acht Hühner konnten noch rechtzeitig aus dem Stall befreit werden, für zwei Hasen in einem angrenzenden Gehege gab es keine Rettung, informierte die Polizei. Die Brandursache stand vorerst nicht fest.

Die beiden Pferdebesitzerinnen trafen kurz vor Ausbruch des Feuers beim Stall ein. Als sie im Außenbereich Schnee schaufelten, wurden sie auf Flammen aufmerksam und verständigten die Rettungskräfte. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr wurde das Stallgebäude zerstört.