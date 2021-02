Frequentis hielt Umsatz 2020 knapp und steigerte das EBIT

Etwas höherer Auftragsstand zum Ultimo - Endgültige Zahlen kommen im April

Die börsennotierte Wiener Technologiefirma Frequentis hat voriges Jahr trotz Coronakrise nur einen leichten Umsatzrückgang von 303,6 Mio. auf rund 300 Mio. Euro verzeichnet und konnte das Betriebsergebnis (EBIT) nach vorläufigen Angaben auf etwa 26 (17,2) Mio. Euro steigern.

Die Erwartung für den Auftragsstand per 31. Dezember 2020 habe mehr als 400 Mio. Euro betragen, nach 391,5 Mio. Euro zum Ultimo des Jahres davor, teilte Frequentis am Mittwochabend mit. Der Auftragseingang ging im Vorjahr auf rund 315 (333,7) Mio. Euro zurück. Zur Begründung hieß es, durch pandemiebedingte Verzögerungen im Vergabeprozess seien Auftragsvergaben teilweise in das Jahr 2021 verschoben worden.

Die bereits im Halbjahr 2020 durchgeführte vollständige Wertminderung der Einlagen im Ausmaß von 30,9 Mio. Euro durch die Insolvenz der burgenländischen Commerzialbank Mattersburg sei im Finanzergebnis erfasst, heißt es. Dessen Höhe ist aber noch nicht bekannt, denn das endgültige Jahresergebnis 2020 will Frequentis wie geplant am 7. April vorlegen.

Von den fast 31 Mio. Euro Einlage, die Frequentis durch die Bank-Affäre verloren hat, schlugen sich im Halbjahr samt Steuereffekt 23,2 Mio. Euro nieder, wurde Mitte August bekanntgegeben. Dadurch weitete sich der Verlust von 2,4 auf 23,4 Mio. Euro aus. Ohne die Wertminderung der Einlagen von 30,9 Mio. Euro hätte das Minus im Halbjahr lediglich 0,2 Mio. Euro betragen, hieß es damals. In der Causa hatte Frequentis die Prüfung aller rechtlichen Möglichkeiten und die Geltendmachung von Forderungen im Commerzialbank-Konkursverfahren angekündigt.

Frequentis notiert seit Mai 2019 an den Börsen Frankfurt und Wien.