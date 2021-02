Fressnapf Österreich steigerte Umsatz 2020 um über 18 Prozent

Stichwort Spar Österreich - Vom Lebensmittelladen zum Handelskonzern Große Expansion im In- und Ausland begann in den 1990er-Jahren, Marktanteil in Österreich mehr als verdoppelt - Langzeit-Firmenchef Drexel wechselt Anfang 2021 in den Spar-Aufsichtsrat