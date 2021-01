Friedenslicht löste Brand auf Balkon in Niederösterreich aus

Bewohner zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht

Ein Friedenslicht dürfte Sonntagfrüh einen Balkonbrand in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) ausgelöst haben. Das Licht sei bereits seit mehreren Tagen am Balkon der Wohnung einer Familie gestanden, als diese am Sonntag kurz vor 7.00 Uhr plötzlich Flammen bemerkte, teilte die Feuerwehr Maria Enzersdorf mit. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Einige Familienmitglieder wurden zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht.

Der Familienvater hatte den Brand bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte mit einer Decke und einem Feuerlöscher bereits weitgehend gelöscht. Die Feuerwehr war mit 18 Mitgliedern und drei Fahrzeugen im Einsatz.