Friedenslicht wurde heuer von Maria aus Bethlehem entzündet

Traditionell reist vor Weihnachten ein Kind aus Oberösterreich ins Heilige Land, um in der Geburtsgrotte Jesu in Bethlehem das Friedenslicht zu entzünden. Heuer war das Corona-bedingt nicht möglich. Deshalb übernahm die neunjährige Maria Khoury, eine Schülerin aus einer christlichen Familie in Bethlehem, die Illuminierung. Wie das Friedenslicht am Heiligen Abend an die Haushalte in Österreich verteilt wird, ist noch offen.

"Meine Familie und ich sind sehr stolz, heuer Teil dieser österreichischen Weihnachtstradition zu sein", freute sich Maria Khoury über die ehrenvolle Aufgabe. Kameramann Walid Kamar aus Jerusalem brachte das Licht nach Tel Aviv und übergab es dort an den Sicherheitsbeauftragten der Austrian Airlines, Wolfgang Kerndler. In einer feuerfesten Speziallampe wurde die Flamme nach Österreich geflogen und am Montag im ORF-Landesstudio Oberösterreich in Linz in Empfang genommen.

Üblicherweise wird das Friedenslicht von ÖBB, Feuerwehren, Rotem Kreuz, Samariterbund, Pfadfindern, Pfarren und privaten Organisationen weiterverbreitet und am Heiligen Abend an die Haushalte verteilt. Wie das heuer trotz Corona-Auflagen geschehen wird, entscheiden die Partner an Ort und Stelle, informierte der ORF Oberösterreich, von dem diese Tradition ausgeht.

"Der ORF Oberösterreich setzt mit seinem mittlerweile weltweiten Weihnachtsbrauch ein bewusstes Zeichen der Sehnsucht nach Frieden und möchte in unruhigen Zeiten den Menschen diesen vertrauten Weihnachtsbrauch auch heuer schenken", betonte ORF-Landesdirektor Kurt Rammerstorfer. Für Schirmherr LH Thomas Stelzer soll das Friedenslicht gerade heuer "nicht nur ein wichtiges weihnachtliches Symbol sein, sondern vor allem auch ein Zeichen der Zuversicht und des Miteinanders".

