Friedensnobelpreisträgerin Ebadi: Westen naiv bezüglich Iran

"Zu große Fokussierung auf Atomstreit" - "Kein Unterschied, ob Reformer oder Hardliner Präsident ist"

Die im Londoner Exil lebende iranische Friedensnobelpreisträgerin Shirin Ebadi wirft Europa vor "eine fast schon naive Haltung" einzunehmen, was die realen Machtverhältnisse im Iran betrifft. Zudem kritisierte die ehemalige Richterin in einem Interview mit der Wochenendausgabe der "Wiener Zeitung"die Fokussierung auf den Atomstreit.

Die prekäre Menschenrechtssituation und der Wunsch der iranischen Bevölkerung nach Demokratie würden für den Westen dagegen so gut wie keine Rolle spielen, so Ebadi. Es mache keinen Unterschied, ob ein Reformer oder ein Hardliner Präsident im Iran sei. Der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei besitze die absolute Autorität über alles.

Von der EU erhoffe sie sich ein deutlich schärferes Vorgehen gegenüber dem Regime, sagte Ebadi, die 2003 für ihren Einsatz für die Demokratisierung des Iran und für mehr Rechte von Frauen und Kindern mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden war.

Unter Bezugnahme auf die von der EU in Zusammenhang mit dem Fall des russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny erwogenen Sanktionen gegen Russland fragte die Menschenrechtsaktivistin: "Warum verhält sich die EU gegenüber Russland so, aber nicht gegenüber dem Iran? Warum hat die EU die Ereignisse des Jahres 2019 ignoriert, als die Menschen im Iran in Massen auf die Straßen gegangen sind, um gegen die Regierung zu demonstrieren?"

1.500 Menschen seien während dieser Proteste getötet und noch viel mehr inhaftiert worden. "Viele Schriftsteller, Journalisten, Rechtsanwälte und Mitglieder der Frauenrechtsbewegung befinden sich im Iran derzeit hinter Gittern. Die EU muss eines verstehen: Wenn der Kampf der Menschen im Iran erfolgreich ist und es Demokratie gibt, dann sinkt auch die Wahrscheinlichkeit einer iranischen Atombombe", betonte die Menschenrechtsaktivistin.

Auf die Frage, ob es unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden eine Rückkehr zu einem möglicherweise überarbeiteten Atom-Deal geben werde, meinte Ebadi: "Es wird alles davon abhängen, inwieweit die USA ihren Druck auf den Iran aufrechterhalten werden. Der Iran ist immer zurückgewichen, wenn er unter Druck stand."