Friederike Mayröcker: "Älterwerden fällt mir schwer"

Trotz ihrer fast 96 Jahre schreibt Friederike Mayröcker noch immer gerne Bücher. Das sagte die Schriftstellerin in der Literatursendung "weiter lesen" auf rbb kultur. An ihrem Geburtstag am 20. Dezember würde sich die Künstlerin aber am liebsten verstecken, das Älterwerden falle ihr schwer. In der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nimmt Mayröcker mit ihrem eigenwilligen, zwischen Lyrik und Prosa angesiedelten Werk eine herausragende Stellung ein. Zuletzt erschien von ihr in diesem Jahr "da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete". In dem Gespräch mit rbb kultur erzählt sie auch von der Freundschaft zur Wiener Psychotherapeutin Edith Schreiber. Diese habe ihr vor allem nach dem Tod ihres Lebensgefährten Ernst Jandl wieder Mut gemacht. Mayröcker wurde für ihr Schaffen vielfach ausgezeichnet, unter anderem 2001 mit dem Georg-Büchner-Preis.